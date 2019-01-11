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На Украине увидели опасность в избрании президентом Зеленского
11:23
Фото: vk.me
На Украине с опаской относятся к возможному избранию артиста Владимира Зеленского на пост президента страны. Актер комического жанра выразил намерение побороться за кресло украинского лидера в новогоднюю ночь. Выступив с таким заявлением в телеэфире, Зеленский предложил избирателям написать для него предвыборную программу.
По мнению руководителя Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, перспектива избрания шоумена украинским президентом может представлять опасность для государства, ведь велика вероятность того, что Владимир Зеленский попадет "в руки опытных интриганов".
Как заявил эксперт в эфире телевизионного канала NewsOne, люди подобные артисту "опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок". Учитывая это, оказавшись у власти, они могут оказаться под влиянием опытных деятелей, ведущих "двойную, тройную, четверную игру", - предположил украинский политолог.
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