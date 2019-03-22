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В Китае более 900 спасателей тушат пожар, начавшийся после взрыва на химпредприятии


22.3.2019 23:29
В Китае более 900 спасателей тушат пожар, начавшийся после взрыва на химпредприятииФото: nepsite.ru

На востоке Китая 930 спасателей привлечены к ликвидации возгорания после мощного взрыва, прогремевшего на химическом заводе в провинции Цзянсу.

По последним данным, жертвами катастрофы стали сорок семь человек, более шестисот пострадали.

Как рассказали представители МЧС КНР, на месте происшествия продолжаются мероприятия по тушению огня. В ликвидации пожара и его последствий задействовано свыше 900 спасателей.

Напомним, ранее местные власти заявили о сорока семи погибших. За медицинской помощью обратились свыше 600 пострадавших. Состояние не менее двадцати пациентов врачи оценивают как критическое.

ЧП случилось в минувший четверг, 21 марта, на предприятии, которое принадлежит компании Tianjiayi Chemical и специализируется на производстве пестицидов. Сведения о том, что стало причиной взрыва, до сих пор нет.

Автор: Злата Богатова

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