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В Китае более 900 спасателей тушат пожар, начавшийся после взрыва на химпредприятии
22.3.2019 23:29
Фото: nepsite.ru
На востоке Китая 930 спасателей привлечены к ликвидации возгорания после мощного взрыва, прогремевшего на химическом заводе в провинции Цзянсу.
По последним данным, жертвами катастрофы стали сорок семь человек, более шестисот пострадали.
Как рассказали представители МЧС КНР, на месте происшествия продолжаются мероприятия по тушению огня. В ликвидации пожара и его последствий задействовано свыше 900 спасателей.
Напомним, ранее местные власти заявили о сорока семи погибших. За медицинской помощью обратились свыше 600 пострадавших. Состояние не менее двадцати пациентов врачи оценивают как критическое.
ЧП случилось в минувший четверг, 21 марта, на предприятии, которое принадлежит компании Tianjiayi Chemical и специализируется на производстве пестицидов. Сведения о том, что стало причиной взрыва, до сих пор нет.
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