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В приморской тайге задержан перешедший границу иностранный охотник
24.4.2019 11:29
Фото: travels-inform.ru
О случившемся сообщает пресс-группа краевого Пограничного управления ФСБ.
Как стало известно, мужчина в момент ЧП занимался установкой петель для лова мелких копытных животных.
В сообщении ведомства говорится о том, что на территории Приморского края пограничниками был задержан иностранный гражданин, нарушивший государственную границу РФ. Какого-либо сопротивления в ходе задержания горе-охотник оказывать не пытался, информирует пресс-группа краевого Пограничного управления ФСБ.
Гражданином какой именно страны является нарушитель, пока не сообщается. В сообщении лишь указано, что мужчина проживает в сопредельном с Приморьем государстве.
Отмечается также, что в ходе личного осмотра выяснилось, что охотник имел при себе минимальный запас личных вещей, в том числе, два мобильных телефона, паспорт и небольшую сумму наличных денег.
По факту инцидента в отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело.
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