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ФСБ задержала пять человек, готовивших теракты в Грозном и Махачкале
07:27
Фото: tvzvezda.ru
О результатах спецоперации рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
Как информируют представители ведомства, в Грозном и Махачкале были задержаны пятеро членов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
По данным ТАСС, один из пойманных террористов уже дал подробные показания о том, как планировалась атака. Задержанный в Дагестане член исламистской ячейки, в частности, рассказал о том, что объектом нападения должны были стать сотрудники правоохранительных орнанов.
Задержанный заявил, что теракт предполагалось осуществить с помощью квадрокоптера с взрывным устройством.
Как следует из видеозаписи допроса, которую опубликовала ФСБ, молодой человек намеревался приобрести "квадрокоптер и установить на нем специальный спусковой механизм", изготовленный игиловцами. По словам задержанного, он собирался также использовать кустарно произведенную бомбу, начиненную поражающими элементами.
Мужчина сообщает, что в последнее время также занимался подбором подельников. Предполагалось, что в его команду могли бы войти четверо человек.
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