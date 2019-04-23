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Челси Мэннинг не выпустили под залог


23.4.2019 06:58
Челси Мэннинг не выпустили под залогФото: netdna-ssl.com

В Соединенных Штатах суд отказался выпустить под залог информатора WikiLeaks, передает ТАСС.

Челси Мэннинг находится под арестом уже более полутора месяцев.

В начале марта информатора WikiLeaks взяли под арест в связи с отказом давать показания перед присяжными. Как заявила тогда Челси Мэннинг,  все, что ей было известно, она уже рассказала суду. Однако после отказа давать показания большому жюри, было принято решение о взятии под стражу.

Ранее адвокаты пытались настаивать на том, что из-за имеющихся у Мэннинг проблем со здоровьем речь может идти лишь о домашнем аресте. Суд к доводам защитников прислушиваться не стал.

Автор: Злата Богатова

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