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Челси Мэннинг не выпустили под залог
23.4.2019 06:58
Фото: netdna-ssl.com
В Соединенных Штатах суд отказался выпустить под залог информатора WikiLeaks, передает ТАСС.
Челси Мэннинг находится под арестом уже более полутора месяцев.
В начале марта информатора WikiLeaks взяли под арест в связи с отказом давать показания перед присяжными. Как заявила тогда Челси Мэннинг, все, что ей было известно, она уже рассказала суду. Однако после отказа давать показания большому жюри, было принято решение о взятии под стражу.
Ранее адвокаты пытались настаивать на том, что из-за имеющихся у Мэннинг проблем со здоровьем речь может идти лишь о домашнем аресте. Суд к доводам защитников прислушиваться не стал.
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