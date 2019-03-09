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Челси Мэннинг арестовали за отказ дать показания


9.3.2019 15:42
Челси Мэннинг арестовали за отказ дать показанияФото: gay-africa.com

Информатора Wikileaks взяли под арест за отказ давать показания, передают американские СМИ.

Как заявила бывшая сотрудница разведки Соединенных Штатов, все, что ей известно, она уже ранее успела сообщить суду.

Экс-аналитика разведслужб США Челси Мэннинг арестовали после отказа давать показания большому жюри, передает Associated Press. Решение о заключении на весь период работы большого жюри, либо  до того момента, когда Мэннинг все же начнет говорить, принял суд Виргинии.

Адвокаты настаивали на том, что из-за проблем со здоровьем Мэннинг необходимо поместить под домашний арест, однако суд к их мнению не прислушался.

Благодаря Мэннингу в распоряжении основателя некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа оказались документы, касающиеся проведения военной операции США на территории Ирака в период 2009-2010 годов. Информатора признали виновным в передаче секретных сведений и приговорили к тридцати пяти годам тюремного заключения.

Находясь в заключении, Мэннинг объявил о желании сменить пол и взял себе новое имя - Челси.

Бывший американский президент Барак Обама помиловал Мэннинг в 2017 году.

Около года назад в Канзасе в возрасте тридцати семи лет скончался хакер Адриан Ламо, взламывавший сети таких корпораций как Microsoft и Yahoo, а также сумевший проникнуть в систему The New York Times. Широкую известность он получил после того, как выдал Брэдли Мэннинга.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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