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В Хабаровске в ТЦ произошла драка со стрельбой: пострадал один человек


22.4.2019 14:47
В Хабаровске в ТЦ произошла драка со стрельбой: пострадал один человекФото: novorosinform.org

Полиция города Хабаровска приступила к проверке по факту стрельбы, которая произошла в одном из местных торговых центров.

Как передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток", в результате ЧП получил ранения один человек.

Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД уточняется, что инцидент зафиксирован в ночь на минувшее воскресенье, 21 апреля. По данным правоохранителей, сначала в фойе ТЦ возникла драка.

Во время потасовки один из участников конфликта достал травматический пистолет и произвел из него несколько выстрелов. Злоумышленник целился в граждан, которые в тот момент находились в фойе. Прибывшая на вызов следственно-оперативная группа изъяла пистолет и видеозаписи.

К настоящему времени все участники ЧП установлены, начато расследование.

Известно также, что спустя несколько часов в одну из больниц обратился мужчина 1997 г.р. с огнестрельным ранением. После оказания помощи его отпустили домой, лечение он будет получать амбулаторно.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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