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В Хабаровске в ТЦ произошла драка со стрельбой: пострадал один человек
22.4.2019 14:47
Фото: novorosinform.org
Полиция города Хабаровска приступила к проверке по факту стрельбы, которая произошла в одном из местных торговых центров.
Как передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток", в результате ЧП получил ранения один человек.
Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД уточняется, что инцидент зафиксирован в ночь на минувшее воскресенье, 21 апреля. По данным правоохранителей, сначала в фойе ТЦ возникла драка.
Во время потасовки один из участников конфликта достал травматический пистолет и произвел из него несколько выстрелов. Злоумышленник целился в граждан, которые в тот момент находились в фойе. Прибывшая на вызов следственно-оперативная группа изъяла пистолет и видеозаписи.
К настоящему времени все участники ЧП установлены, начато расследование.
Известно также, что спустя несколько часов в одну из больниц обратился мужчина 1997 г.р. с огнестрельным ранением. После оказания помощи его отпустили домой, лечение он будет получать амбулаторно.
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