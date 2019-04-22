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ИГ заявило о причастности к атаке на министерство в Кабуле
22.4.2019 10:36
Фото: sapo.mz
По последним данным, жертвами нападения стали два человека, шесть были ранены.
Как передает ТАСС, боевики запрещенного в РФ террористического "Исламского государства" (ИГ) взяли на себя ответственность за инцидент.
Атака на министерство коммуникационных и информационных технологий в Кабуле была осуществлена утром минувшей субботы, 20 апреля. Группа боевиков, в состав которой входило не менее трех смертников, атаковала правительственное здание.
Силовики, вступившие в перестрелку с террористами, нейтрализовали двух боевиков. Вскоре прогремел взрыв.
Всех, кто был в здании министерства, удалось достаточно быстро эвакуировать.
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