Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге стартовала Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии

22.4.2019 08:57

Фото: mytashkent.uz



Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии организована уже в пятьдесят третий раз, передает ТАСС.



В соревнованиях участвуют команды из двадцати девяти стран.



Торжественная церемония по случаю открытия турнира проходила накануне, 21 апреля, в актовом зале главного здания Санкт-Петербургского госуниверситета, который в этом году в первый раз принимает участие в организации Менделеевской олимпиады. В прошлом турниры проводились лишь в Москве, Астане, Минске и Ташкенте.



В Северную столицу прибыло рекордное число национальных команд, включая австрийских и китайских школьников - представители этих стран будут состязаться впервые. На прошлой олимпиаде собрались талантливые ребята из двадцати двух государств.



Международная Менделеевская олимпиада является правопреемницей всероссийской олимпиады школьников по химии. Начиная с 2004 года детям из СНГ и стран Балтии начали составлять конкуренцию болгарские, македонские и румынские сверстники. Позже присоединились Венгрия, Израиль, Монголия, Нигерия, Саудовская Аравия и Турция.



Автор: Злата Богатова

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