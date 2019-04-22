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В Петербурге стартовала Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии
22.4.2019 08:57
Фото: mytashkent.uz
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии организована уже в пятьдесят третий раз, передает ТАСС.
В соревнованиях участвуют команды из двадцати девяти стран.
Торжественная церемония по случаю открытия турнира проходила накануне, 21 апреля, в актовом зале главного здания Санкт-Петербургского госуниверситета, который в этом году в первый раз принимает участие в организации Менделеевской олимпиады. В прошлом турниры проводились лишь в Москве, Астане, Минске и Ташкенте.
В Северную столицу прибыло рекордное число национальных команд, включая австрийских и китайских школьников - представители этих стран будут состязаться впервые. На прошлой олимпиаде собрались талантливые ребята из двадцати двух государств.
Международная Менделеевская олимпиада является правопреемницей всероссийской олимпиады школьников по химии. Начиная с 2004 года детям из СНГ и стран Балтии начали составлять конкуренцию болгарские, македонские и румынские сверстники. Позже присоединились Венгрия, Израиль, Монголия, Нигерия, Саудовская Аравия и Турция.
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