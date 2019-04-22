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В Сети появилось видео столкновений спецназа и протестующих в Панкисском ущелье
22.4.2019 07:35
Фото: sm-news.ru
По последним данным, в результате столкновений пострадали не менее сорока человек, большинство из них - сотрудники силовых структур.
В Сети появилось видео, сделанное на месте ЧП очевидцами.
Судя по этим кадрам, сразу после того, как месту происшествия на машинах прибыли бойцы спецназа, протестующие начали забрасывать их камнями. Стражи порядка в результате применили спецсредства - они использовали слезоточивый газ и даже стреляли резиновыми пулями. По данным местных властей, тридцати пострадавшим потребовалась экстренная госпитализация.
Жители Панкисского ущелья накануне, 21 апреля, собрались на территории одного из селений Ахметского района. После того, как они начали препятствовать работам по строительству малой ГЭС "Хадори 3", в район ЧП были переброшены полицейские и несколько подразделений специального назначения.
Вскоре между протестущими и сотрудниками МВД начались столкновения, утихнувшие лишь после того, как местным жителям удалось поговорить с главой силового ведомства Георгией Гахарией.
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