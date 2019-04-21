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Дмитрию Быкову стало лучше
21.4.2019 19:16
Фото: vk.com
Информация поступила от председателя редакционного совета "Новой газеты" Дмитрия Муратова.
По его словам, врачи на просьбу прокомментировать состояние 51-летнего Дмитрия Быкова сказали, что за последние несколько дней оно улучшилось.
16 апреля в Уфе был экстренно доставлен в больницу известный российский писатель Дмитрий Быков. По данным ряда источников, литератор в тот момент находился в состоянии комы. Отмечалось, что Быкова госпитализировали в отделение нейрореанимации в связи с обострением хронического заболевания.
Как передает ТАСС, на сегодняшний день уже вполне можно говорить об улучшении его состояния, сообщил председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Ранее супруга литератора рассказала журналистам о том, врачи зафиксировали в состоянии ее мужа некоторые положительные сдвиги. Предполагалось, что рассматривается возможность о скором выводе Быкова из состояния медикаментозной комы.
По данным ряда источников, у литератора ранее диагностировали инсульт, однако официального подтверждения эти сведения так и не получили. Поступала также информация о том, что резкое ухудшение самочувствия могло быть связано с сахарным диабетом, от которого страдает Быков.
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