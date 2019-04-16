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В Уфе экстренно госпитализировали Дмитрия Быкова
12:15
Фото: vk.com
По данным российских СМИ, писателя доставили в отделение реанимации.
О случившемся рассказал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, передает агентство "Интерфакс".
По словам Алексея Венедиктова, накануне вечером писатели и журналист Дмитрий Быков почувствовал себя плохо. На скорой его доставили в городскую больницу Уфы. Главред "Эха Москвы" отметил, что "сегодня утром еще не справлялся" о том, как себя чувствует Дмитрий Быков. Вместе с тем, с ним из Уфы не связывались, поэтому он делает вывод о том, что врачи смогли стабилизировать состояние литератора.
Венедиктов уточнил, что если бы случилось что-то экстренное, из Башкирии ему бы обязательно позвонили. По его словам, о случившемся уже проинформировали Минздрав РФ и соответствующие структуры в регионе. Предположительно, причиной экстренной госпитализация Быкова могло быть обострение хронического заболевания.
По данным газеты "Комсомольская правда - Уфа", писатель сейчас находится в нейрореанимации, у него подозревают инсульт. Отмечается, что литератор впал в кому, однако официального подтверждения этих сведений не поступало.
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