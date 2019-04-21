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В Японии автобус въехал в пешеходов
21.4.2019 12:55
Фото: vsdn.ru
В японском городе Кобе на западе страны в результате наезда автобуса на пешеходов погиб молодой человек. В больницы после аварии доставили семерых пострадавших.
Обстоятельства случившегося выясняются.
По данным японских СМИ, жертвой инцидента стал мужчина, которому около двадцати лет. Личность погибшего устанавливается.
Водитель автобуса, врезавшегося в толпу пешеходов, заявил о том, что потерял управление по неизвестной ему причине. По словам 64-летнего мужчины, транспортное средство внезапно ускорилось, и он ничего не смог сделать, чтобы предотвратить наезд на людей.
Полиция задержала водителя до выяснения всех обстоятельств ДТП, начато расследование.
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