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В Японии автобус въехал в пешеходов


21.4.2019 12:55
В Японии автобус въехал в пешеходовФото: vsdn.ru

В японском городе Кобе на западе страны в результате наезда автобуса на пешеходов погиб молодой человек. В больницы после аварии доставили семерых пострадавших.

Обстоятельства случившегося выясняются.

По данным японских СМИ, жертвой инцидента стал мужчина, которому около двадцати лет. Личность погибшего устанавливается.

Водитель автобуса, врезавшегося в толпу пешеходов, заявил о том, что потерял управление по неизвестной ему причине. По словам 64-летнего мужчины, транспортное средство внезапно ускорилось, и он ничего не смог сделать, чтобы предотвратить наезд на людей.

Полиция задержала водителя до выяснения всех обстоятельств ДТП, начато расследование.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 373

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