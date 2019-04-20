Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачевой, критиковавшей ее программу

20.4.2019 21:48

Фото: vsdn.ru



Ранее Примадонна достаточно резко отреагировала на очередной выпуск передачи "Секрет на миллион", где в подробностях обсуждали ее личную жизнь.



Программа, обидевшая Пугачеву, вышла в эфир за несколько дней до юбилея звезды и ее первого за последнее время сольного концерта.



В течение последних дней имя Аллы Пугачевой не сходит с заголовков СМИ. Примадонна отечественной эстрады отметила свой юбилей в кругу родственников, вскоре после чего дала первый за длительный период сольный концерт. Во время выступления Пугачева успела порадовать поклонников хорошо известными публике хитами, а также исполнила новые песни. Кроме того, на сцену поднялись супруг певицы Максим Галкин и двое их детей.



За несколько дней до сольного концерта широкое обсуждение получила очередная программа Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Ведущая беседовала с одним из бывших фаворитов Аллы Борисовны — Сергеем Челобановым, в подробностях обсуждая личную жизнь артистки.



Как оказалось, Пугачева осталась крайне недовольна некоторыми вопросами. По словам звезды, "девушка очень красивая — ведущая", внезапно начала рыться в помойке.



Лера Кудрявцева, отреагировав на высказывание певицы, подчеркнула, что с глубоким уважением относится к Алле Пугачевой. Вместе с тем, стало очевидным, что слова артистки ее задели. Ведущая пояснила, что наряду с другими медийными персонами является рабом "определенного формата проектов и потребностей аудитории". Для той же аудитории и сама "Алла Борисовна поет уже много лет", получая гонорары, добавила телеведущая.



Автор: Злата Богатова

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