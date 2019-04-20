|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачевой, критиковавшей ее программу
20.4.2019 21:48
Фото: vsdn.ru
Ранее Примадонна достаточно резко отреагировала на очередной выпуск передачи "Секрет на миллион", где в подробностях обсуждали ее личную жизнь.
Программа, обидевшая Пугачеву, вышла в эфир за несколько дней до юбилея звезды и ее первого за последнее время сольного концерта.
В течение последних дней имя Аллы Пугачевой не сходит с заголовков СМИ. Примадонна отечественной эстрады отметила свой юбилей в кругу родственников, вскоре после чего дала первый за длительный период сольный концерт. Во время выступления Пугачева успела порадовать поклонников хорошо известными публике хитами, а также исполнила новые песни. Кроме того, на сцену поднялись супруг певицы Максим Галкин и двое их детей.
За несколько дней до сольного концерта широкое обсуждение получила очередная программа Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Ведущая беседовала с одним из бывших фаворитов Аллы Борисовны — Сергеем Челобановым, в подробностях обсуждая личную жизнь артистки.
Как оказалось, Пугачева осталась крайне недовольна некоторыми вопросами. По словам звезды, "девушка очень красивая — ведущая", внезапно начала рыться в помойке.
Лера Кудрявцева, отреагировав на высказывание певицы, подчеркнула, что с глубоким уважением относится к Алле Пугачевой. Вместе с тем, стало очевидным, что слова артистки ее задели. Ведущая пояснила, что наряду с другими медийными персонами является рабом "определенного формата проектов и потребностей аудитории". Для той же аудитории и сама "Алла Борисовна поет уже много лет", получая гонорары, добавила телеведущая.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|