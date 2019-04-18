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В Пскове принудительно сел самолет, который нарушил границу
12:11
Фото: vechrost.ru
Неопознанное воздушное судно было замечено ранее над территорией Новгородской области, передает агентство "Интерфакс".
В результате нарушителю пришлось совершить вынужденную посадку на одном из аэродромов под Псковом.
Предположительно, небольших размеров самолет мог попасть в воздушное пространство Российской Федерации со стороны стран Прибалтики, заявил информированный источник в военном руководстве страны.
По данным ТАСС, пилот самолета является российским гражданином. Воздушное судно, поднявшись в Тверской области, совершало маневры, во время которых нарушило границу. Позже выяснилось, что помимо пилота, не отвечавшего на запросы, в самолете находился еще один человек. Учитывая, что разрешением на полет они не располагали, обоих задержали для разбирательства.
Уточняется, что самолет совершил принудительное приземление на аэродроме в населенном пункте Середка, который расположен на расстоянии около 40 км к северу от Пскова, неподалеку от побережья Псковского озера. На противоположном берегу водоема находятся населенные пункты Эстонии.
Псковская область граничит с тремя иностранными государствами: Белоруссией, Эстонией и Латвией.
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