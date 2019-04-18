Новости шоу-бизнеса

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Бортников: в страны ЕС вернулись 1,5 тыс. обученных террористов-исламистов
09:56
Фото: novosti-saratova.ru
По словам начальника ФСБ, на сегодяншний день злоумышленники ведут пропаганду самыми разными способами, в том числе, продвигая собственные идеологические установки посредством мультфильмов и комиксов.
Александр Бортников говорил на эту тему в ходе конференции по противодействию международному терроризму.
Как заявил глава ФСБ, выступивший сегодня в Петербурге, где проходит конференция, иностранные боевики являются основным оружием "экспансии международных террористических структур". Множество потенциальных экстремистов сейчас "возвращаются в страны исхода".
Кроме того, после подготовки в специально созданных исламистами лагерях они оседают в других государствах, в частности, на территории Евросоюза. По мнению экспертов, в ЕС уже успели прибыть не менее полутора тысяч потенциальных террористов.
В общей сложности на Ближний Восток ранее уезжали порядка пяти тысяч человек, отметил Бортников.
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