Новости шоу-бизнеса

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Бортников: в страны ЕС вернулись 1,5 тыс. обученных террористов-исламистов


09:56
Бортников: в страны ЕС вернулись 1,5 тыс. обученных террористов-исламистовФото: novosti-saratova.ru

По словам начальника ФСБ, на сегодяншний день злоумышленники ведут пропаганду самыми разными способами, в том числе, продвигая собственные идеологические установки посредством мультфильмов и комиксов.

Александр Бортников говорил на эту тему в ходе конференции по противодействию международному терроризму.

Как заявил глава ФСБ, выступивший сегодня в Петербурге, где проходит конференция, иностранные боевики являются основным оружием "экспансии международных террористических структур". Множество потенциальных экстремистов сейчас "возвращаются в страны исхода".

Кроме того, после подготовки в специально созданных исламистами лагерях они оседают в других государствах, в частности, на территории Евросоюза. По мнению экспертов, в ЕС уже успели прибыть не менее полутора тысяч потенциальных террористов.

В общей сложности на Ближний Восток ранее уезжали порядка пяти тысяч человек, отметил Бортников.

Автор: Злата Богатова

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