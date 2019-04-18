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На юге Мексики более тысячи мигрантов заняли центральный парк города
18.4.2019 10:48
Фото: vk.com
Люди категорически отказались следовать указаниям местных властей и отправиться во временный лагерь, который ранее был специально создан за пределами городской черты. Инцидент произошел в мексиканском городе Уикстла, который находится на территории южного штата Чьяпас.
Как стало известно, более тысячи мигрантов заняли парк, расположенный в самом центре города. Переселенцы заявили о том, что не собираются выполнять указания местных властей и отправляться в специально созданный для них лагерь за пределами городской черты.
По данным телевизионного канала Televisa, некоторые из мигрантов даже прибегли к насилию, когда сотрудники полиции начали выставлять в парке оцепление. Информации о пострадавших пока не поступало.
Как заявил глава администрации Уикстлы Хосе Луис Кальдерон, власти собирались пригласить переселенцев в лагерь, оборудованный электрогенератором электричества. Люди были бы обеспечены питьевой водой и лекарствами. Однако большинство мигрантов направилось в центр города, спровоцировав настоящий хаос.
Несколько дней назад из мексиканского Чьяпаса к границе с Соединенными Штатами выдвинулся новый караван, в который входят около трех тысяч человек.
Напомним, минувшей осенью Пентагон начал перебрасывать военнослужащих на границу с Мексикой в целях оказания поддержки пограничникам. Как заявлял тогда официальный представитель американского оборонного ведомства полковник Роб Мэннинг, в общей сложности предполагалось направить более семи тысяч военных.
В конце прошлого года были опубликованы данные о количестве нелегальных мигрантов, которые погибли, пытаясь перебраться через южную границу Соединенных Штатов. Большая часть этих людей являлась уроженцами Мексики.
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