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Названо число нелегалов, погибших при попытке пересечь южную границу США


16.12.2018 15:55
Названо число нелегалов, погибших при попытке пересечь южную границу СШАФото: ruvr.ru

С начала текущего года свыше 260 нелегальных мигрантов погибли, пытаясь перебраться через южную границу Соединенных Штатов. Большая часть этих людей являлась уроженцами Мексики, передает телевизионная компания ABC, цитируя оказавшийся в ее распоряжении правительственный доклад.

Как указано в этом документе, большинство из тех, кто погиб, когда пытался нелегально перейти американскую границу и был позже идентифицирован властями, являлись мексиканскими гражданами - свыше 110 человек. Отмечается, что главной причиной смерти становится сильная жара. Кроме того, как минимум пятьдесят человек утонули, когда пытались достичь цели по рекам, местами протекающих вдоль границы двух государств.

При этом относительно 2016 года число смертельных случаев понизилось - тогда печальная цифра в отчете американской Таможенно-пограничной службы составила 329 человек.

Среди последних смертей, зафиксированных в этом году, выделена гибель маленькой уроженки Гватемалы. Семилетняя девочка умерла через несколько часов после того, как ее с отцом поймали американские пограничники. Причины смерти ребенка не уточняются.

Напомним, в минувшем ноябре президент США выразил намерение вообще закрыть границу с Мексикой. Как заявил тогда Дональд Трамп, властям соседнего государства нужно разворачивать всех мигрантов, попавших на их территорию, обратно - в страны, откуда они пришли. Указав на то, что многие из переселенцев являются "хладнокровными преступниками", американский лидер призвал Мехико задействовать автобусы, самолеты и любые другие возможные средства, чтобы у американской границы не было мигрантов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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