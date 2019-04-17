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В Португалии в результате ДТП погибли около 30 иностранных туристов
00:50
Фото: politexpert.net
Трагедия случилась на территории португальского острова Мадейра, передает РИА Новости. По предварительным данным, жертвами дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом стали двадцать восемь человек, столько же получили травмы.
Как информирует газета Diário de Notícias, все погибшие - одиннадцать мужчин и семнадцать женщин, приехали в страну из ФРГ. Представители МИД Германии уже подтвердили данные о гибели сограждан на Мадейре.
Помимо туристов из Германии в автобусе находились двое португальцев - водитель и гид, оба получили травмы. Сведений о состоянии местных жителей пока не поступало.
По факту случившегося уже проводят проверку правоохранительные органы. Предположительно, пишет газета со ссылкой на собственные источники, водитель мог потерять управление на сложном участке дороги. В результате автобус с туристами, съехав с проезжей части, рухнул на крышу дома.
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