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На суде Пак заявил, что компания Кокорина угрожала его убить
17.4.2019 17:32
Фото: livejournal.com
По словам руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака, который проходит по этому громкому делу в качестве потерпевшего, приятели Павла Мамаева и Александра Кокорина угрожали его убить.
Столичный чиновник рассказал об этом, выступая в суде.
Как передает РИА, 8 октября 2018 года Денис Пак приехал в "Кофеманию" примерно в 9 утра. В тот момент в заведении уже находилась шумная компания. По словам Пака, он в "корректной форме" сделал молодым людям замечание, так как они вели себя "по-хамски и неуважительно".
В ответ Пак услышал реплики "Gangnam style" и выкрики, связанные с ноутбуком. Учитывая, что чиновник обладает азиатской внешностью, он решил уточнить, ему ли адресованы все эти слова. В шумной компании подтвердили, что обращаются именно к нему.
Пострадавший чиновник также отметил, что первым к их столику подошел нецензурно выражавшийся Кирилл Кокорин. Следом подоспел и Александр, который взял стул и наносить им удары по оппонентам. При этом спортсмен целился в голову, подчеркнул чиновник.
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