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Под Хабаровском горит заповедник с амурскими тиграми
17.4.2019 11:41
Фото: 27r.ru
На территории нацпарка "Анюйский" в Хабаровском крае, где обитают редкие хищники, горят 100 гектаров рядом.
Администрация заповедника обратилась к краевой лесохране с просьбой о помощи.
По данным российских СМИ, для тушения пожара сейчас привлечено двадцать четыре человека, задействовано семь единиц спецтехники. Однако для повышения эффективности необходимы дополнительные силы, включая вездеход.
Со ссылкой на источники в местных экстренных службах уточняется, что возгорание было зафиксировано еще в минувший понедельник, 15 апреля. Спустя сутки выявлено пять очагов на двух тысячах гектарах. Пламя быстро распространяется по сухостою, отмечают пожарные.
В руководстве заповедника уверены, что огонь не причинит вреда обитателям - водоплавающие птицы пока еще не прилетели, тогда как тигры и кабаны остаются в горных районах.
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