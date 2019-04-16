Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Караулова поделилась планами на жизнь после освобождения

16.4.2019 23:33

Фото: lentka.com



По словам Александры Ивановой, которую ранее завали Варвара Караулова, после освобождения она собирается прожить "свою" жизнь.



Ходатайство об УДО удовлетворил Вологодский городской суд.



Как стало известно, экс-студентку МГУ им. Ломоносова, осужденной за попытку примкнуть к террористам, досрочно выпустили на свободу. Девушке, приговоренной к 4,5 годам, оставалось отбывать еще чуть более года.



Варвару Караулову, официально сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, арестовали осенью 2015 года. На тот момент она являлась студенткой второго курса МГУ. Девушка втайне от семьи вылетела в Стамбул, где ее и поймали в составе группы граждан РФ. По данным правоохранителей, все эти россияне пытались попасть в Сирию, чтобы воевать на стороне боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена в России).



Приговор по делу Варвары Карауловой был вынесен в декабре 2016 года. Девушку признали виновной и осудили на 4,5 года колонии. Отбывая наказание, она вновь стала студенткой. На этот раз Караулова начала учиться в Московский финансово-промышленный университет "Синергия", поступив на заочное отделение юрфака.



Осенью прошлого года Караулова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой поддержать ее ходатайство о досрочном освобождении. Согласившись, омбудсмен тогда подчеркивала, что девушка раскаялась и полностью пересмотрела отношение "к своим родителям и семейным ценностям".



Автор: Злата Богатова

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