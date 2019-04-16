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Под Волгоградом полиция ищет медведицу, сбежавшую от егеря
16.4.2019 23:00
Фото: татура.рф
На территории Алексеевского района Волгоградской области вооруженные сотрудники полиции ведут поиски медведицы, передает агентство "Интерфакс".
Животное сбежало с территории домовладения егеря.
Как рассказала журналистам Светлана Смольянинова, возглавляющая пресс-службу регионального главка МВД, сигнал о ЧП поступил во вторник около 10:45 по местному времени (9:45 по Москве). Жители станицы Аржановской проинформировали силовиков о том, что полуторагодовалая медведица, сломав специально оборудованный вольер, убежала с территории домовладения местного егеря.
На поиски хищника незамедлительно направили пятнадцать сотрудников полиции, которые вооружены автоматическим и табельным оружием. Следы медведя выявлены на расстоянии пяти километрах от станицы.
Напомним, на прошлой неделе ЧП в Карабулаке был застрелен медведь, содержавшийся на территории парка отдыха "25 лет Республике Ингушетия". Хищник, выбравшийся из клетки, травмировал двух человек.
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