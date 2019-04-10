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В Ингушетии убили медведя, который выбрался из клетки и напал на людей
10:51
Фото: iranmarcopolo.com
ЧП случилось в Карабулаке, где в результате нападения медведя в больницу с ранениями попали два человека.
Хищника, выбравшегося из клетки, пришлось застрелить, передает агентство "Интерфакс-Юг".
Со ссылкой на информированный источник сообщается, что ЧП случилось вечером минувшей среды, 10 апреля, когда медведь, содержавшийся в клетке, смог ее покинуть. Выбравшись на улицу, хищник атаковал случайно оказавшихся рядом жителей Карабулака. С тяжелыми ранениями пострадавших экстренно госпитализировали.
Полицейские были вынуждены убить агрессивное животное, которое представляло угрозу для людей. Правоохранители в ходе начатой проверки выяснили, что хищник содержался на территории парка отдыха "25 лет Республике Ингушетия".
Ранее стало известно о происшествии в Приамурье, где молодая женщина лишилась руки после того, как пыталась покормить медведя в клетке на турбазе.
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