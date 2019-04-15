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Соцопрос: более половины россиян одобряют политику Сталина


13:02
Соцопрос: более половины россиян одобряют политику СталинаФото: patrioty.org.ua

Как показал социологический опрос, доля российских граждан, положительно отзывающихся об Иосифе Сталине, превысила 50%.

Исследование проводил "Левада-Центр".

По данным агентства "Интерфакс", которое ссылается на данные социологического опроса, число россиян, одобряющих политику Сталина, достигло рекордного уровня. Более половины опрошенных признались, что положительно воспринимают политику советского деятеля. Подобный показатель стал наибольшим за последние двадцать лет.

Отмечается, что более 40% респондентов заявили о том, что с уважением относятся к Иосифу Сталину, у 6% он вызывает симпатию, тогда как 4% — испытывают чувство восхищения.

Чуть более четверти участников опроса  - 26% - отметили, что Стали вызывает у них безразличие. Доля тех, кто негативно воспринимает вождя, составила на этот раз 19%.

Социологическое исследование проводилось в минувшем марте, охватив более полутора тысяч жителей 137 населенных пунктов в пятидесяти субъектах РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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