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Под Астраханью подростки избили школьницу, снимая это на видео
15.4.2019 20:27
Фото: gorsite.ru
Инцидент с участием нескольких школьников произошел в городе Ахтубинске. Правоохранительные органы региона проводят по факту ЧП проверку.
Личность участников конфликта уже установлена.
Как передает агентство "Интерфакс", пострадавшей девочке потребовалась помощь медиков. Со ссылкой на источники в главке МВД РФ по Астраханской области уточняется, что специалисты сейчас устанавливают степень тяжести нанесенных подростку травм.
Правоохранители уже установили личности всех, кто причастен к случившемуся.
Региональные СМИ сообщают о том, что видео распространилось в социальных сетях. На кадрах запечатлено, как подростки избивают девочку, которой на вид около четырнадцати лет. Среди обидчиков есть сверстницы пострадавшей - одна из них села на жертву верхом, нанося удары ногами и руками.
В комментариях к ролику уточняется, что подростки устроили драку прямо во дворе местной школы.
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