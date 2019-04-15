ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Астраханью подростки избили школьницу, снимая это на видео
 Под Астраханью подростки избили школьницу, снимая это на видео
Кот Ассанжа смотрел по телевизору видеозапись ареста хозяина
Кот Ассанжа смотрел по телевизору видеозапись ареста хозяина
В Забайкалье пьяная женщина пыталась убить собственных детей
 В Забайкалье пьяная женщина пыталась убить собственных детей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Соцопрос: более половины россиян одобряют политику СталинаСоцопрос: более половины россиян одобряют политику Сталина
На Украине отпустили на свободу Надежду СавченкоНа Украине отпустили на свободу Надежду Савченко
В столице Франции горит Собор Парижской Богоматери В столице Франции горит Собор Парижской Богоматери
Под Астраханью подростки избили школьницу, снимая это на видео Под Астраханью подростки избили школьницу, снимая это на видео
Кот Ассанжа смотрел по телевизору видеозапись ареста хозяинаКот Ассанжа смотрел по телевизору видеозапись ареста хозяина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (восьмая часть)Нестираемые воспоминания (восьмая часть)
Нестираемые воспоминания (седьмая часть)Нестираемые воспоминания (седьмая часть)
Нестираемые воспоминания (шестая часть)Нестираемые воспоминания (шестая часть)
Пурпурный шарф-началоПурпурный шарф-начало
Нестираемые воспоминания (пятая часть)Нестираемые воспоминания (пятая часть)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Астраханью подростки избили школьницу, снимая это на видео


15.4.2019 20:27
Под Астраханью подростки избили школьницу, снимая это на видеоФото: gorsite.ru

Инцидент с участием нескольких школьников произошел в городе Ахтубинске. Правоохранительные органы региона проводят по факту ЧП проверку.

Личность участников конфликта уже установлена.

Как передает агентство "Интерфакс", пострадавшей девочке потребовалась помощь медиков. Со ссылкой на источники в главке МВД РФ по Астраханской области уточняется, что специалисты сейчас устанавливают степень тяжести нанесенных подростку травм.

Правоохранители уже установили личности всех, кто причастен к случившемуся.

Региональные СМИ сообщают о том, что видео распространилось в социальных сетях. На кадрах запечатлено, как подростки избивают девочку, которой на вид около четырнадцати лет. Среди обидчиков есть сверстницы пострадавшей - одна из них села на жертву верхом, нанося удары ногами и руками.

В комментариях к ролику уточняется, что подростки устроили драку прямо во дворе местной школы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Судане армия совершила переворотВ Судане армия совершила переворот
В Кузбассе вынесли приговор мужчине, ударившему младенца по голове топориком для мяса В Кузбассе вынесли приговор мужчине, ударившему младенца по голове топориком для мяса
Под Астраханью подростки избили школьницу, снимая это на видео Под Астраханью подростки избили школьницу, снимая это на видео
Под Псковом неизвестные распилили банкомат и украли более 2 млн рублейПод Псковом неизвестные распилили банкомат и украли более 2 млн рублей
В Забайкалье пьяная женщина пыталась убить собственных детей В Забайкалье пьяная женщина пыталась убить собственных детей

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 849


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru