|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Савченко высмеяла вчерашнее выступление Порошенко на стадионе
12:31
Фото: vk.com
Вчерашнее событие депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прокомментировала в видеоматериале, который был размещен на ее странице в соцсети Facebook.
В частности, она сочла дебаты с участием Порошенко "очень смешными".
Появление действующего украинского лидера Петра Порошенко на столичном стадионе "Олимпийский" Надежда Савченко назвала смешным. По ее словам, президент, бегая с раскрашенным в цвета украинского флага рупором, пытался продемонстрировать близость к народу.
Савченко при этом отметила, что нынешнее киевское руководство уже ее "утомило". Депутат в очередной раз указала, что выступает "за будущее", подразумевая коренные изменения.
Накануне, 14 апреля, Петр Порошенко так и не дождался появления своего оппонента Владимира Зеленского. Не увидев соперника, украинский лидер пропел известную песню "Ти ж мене підманула".
Ранее кандидатов на пост президента Украины уже высмеивал бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Спортсмен подверг резкой критике процесс сдачи анализов перед дебатами.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|