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Зеленский не явился на дебаты с Порошенко
14.4.2019 23:43
Фото: livejournal.com
Украинский лидер Петр Порошенко ранее заявил о том, что будет ожидать своего оппонента Владимира Зеленского на столичном стадионе "Олимпийский".
Глава государства также пригласил на дебаты зрителей и телевизионные каналы.
По словам Владимира Зеленского, когда он договаривался с Петром Порошенко о встрече на стадионе, речь шла о 19 апреля.
В результате действующий президент Украины Петр Порошенко, явившись в "Олимпийский", так и не дождался своего оппонента Владимира Зеленского, который лидировал по итогам первого тура голосования. Как отмечал сегодня Порошенко, он "твердо уверен", что вернувшийся из Парижа шоумен сейчас смотрит трансляцию.
Украинский президент при этом выражал надежду на то, что отдохнувший Зеленский готов "приступить к ключевому элементу демократии - к дебатам". Однако артист так и не появился на стадионе.
Напомним, ранее действующий глава украинского государства и его конкурент устроили перепалку в прямом эфире, обсуждая дату предстоящей встречи.
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