Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кличко подверг резкой критике сдававших анализы Зеленского и Порошенко

6.4.2019 23:50

Фото: drugitesportove.com



Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые не так давно решили сдать анализы на наличие в крови алкоголя или наркотиков. Как заявил спортсмен, он готов оплатить проверку, которая действительно будет адекватной.



По словам Владимира Кличко, "недавняя сдача анализов была смешной". Будучи спортсменом с 30-летним стажем, в прошлом он сотни раз проходил подобные процедуры. Кличко убежден, если бы исследование проводилось должным образом, Петр Порошенко и Владимир Зеленский не смогли бы уже через пару часов выложить результаты в социальных сетях.



Поэтому в данном случае речь идет об обмане граждан Украины, заявил Владимир Кличко. Спортсмен заявил, что готов возместить Порошенко и Зеленскому все расходы на проведение нормального исследования, чтобы кандидатам на пост украинского лидера не приходилось обманывать ни себя, ни сограждан.



Автор: Злата Богатова

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