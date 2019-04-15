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В Петербурге уволили угрожавшего детям расправой педагога
15.4.2019 12:09
Фото: chslovo.com
Учитель труда ранее грозился убить учеников, передает РИА Новости.
Как сообщили в администрации Красногвардейского района Северной столицы, ЧП случилось в школе № 147. В результате конфликта, который возник между учителем и семиклассниками, мужчина позволил себе достаточно резкие выражения.
Судя по видеокадрам, которые подростки опубликовали в социальных сетях, трудовик говорил о том, что способен задушить учеников "двумя пальцами". Кроме того, педагог высказывался о том, как может "выколоть глаза" школьникам, а также "оторвать голову" и "убить".
В день, когда случилось ЧП, администрация образовательного учреждения пригласила на разговор родителей школьников. В ходе обсуждения сложившейся ситуации подростки признались, что сами спровоцировали педагога. По словам детей, в частности, они довели учителя, указывая на его национальность.
Несмотря на извинения, которые школьники принесли уже во время собрания, учителя от работы с классом отстранили. Позднее стало известно о том, что учителя труда вообще было решено уволить.
Как подчеркнули в районной администрации, действия школьников не могут служить оправданием слов педагога, но у этого учителя в прошлом никогда не было проблем с детьми из других классов. Поэтому с юными участниками конфликта в школе должны провести воспитательную работу.
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