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В Забайкалье пьяная женщина пыталась убить собственных детей


15.4.2019 10:06
В Забайкалье пьяная женщина пыталась убить собственных детейФото: 2day.kh.ua

В результате ЧП мальчик погиб, девочку экстренно госпитализировали.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, мать детей задержали. Женщину обвиняют по нескольким статьям.

ЧП случилось на территории населенного пункта Барахоево, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Преступление было совершено в минувшее воскресенье, 14 апреля.

В ходе предварительной проверки установлено, что местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полила мебель и полы в собственном доме горючей жидкостью и подожгла. После этого женщина ушла, оставив в доме четырехлетнего сына и двухлетнюю дочь.

К тому моменту, когда соседи заметили пожар и выбили окно, мальчик уже скончался. Односельчане успели спасти лишь девочку, которая сразу же была доставлена в местную больницу.

Известно также, что подозреваемая воспитывает еще двоих детей. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы их передали родственникам под опеку либо поместили в специализированное реабилитационное учреждение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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