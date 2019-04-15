|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Забайкалье пьяная женщина пыталась убить собственных детей
15.4.2019 10:06
Фото: 2day.kh.ua
В результате ЧП мальчик погиб, девочку экстренно госпитализировали.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, мать детей задержали. Женщину обвиняют по нескольким статьям.
ЧП случилось на территории населенного пункта Барахоево, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Преступление было совершено в минувшее воскресенье, 14 апреля.
В ходе предварительной проверки установлено, что местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полила мебель и полы в собственном доме горючей жидкостью и подожгла. После этого женщина ушла, оставив в доме четырехлетнего сына и двухлетнюю дочь.
К тому моменту, когда соседи заметили пожар и выбили окно, мальчик уже скончался. Односельчане успели спасти лишь девочку, которая сразу же была доставлена в местную больницу.
Известно также, что подозреваемая воспитывает еще двоих детей. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы их передали родственникам под опеку либо поместили в специализированное реабилитационное учреждение.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|