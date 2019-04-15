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В Иерусалиме в преддверии праздника Песах начали очищать от записок Стену Плача
15.4.2019 09:27
Фото: gid.ru
Послания, которые каждый год оставляют там сотни тысяч верующих, подлежат захоронению вместе с обветшавшими религиозными книгами.
Люди, приезжающие со всей планеты, оставляют в Израиле листки бумаги с молитвами, благодарностью и просьбами к Богу.
В Израиле активно продолжаются приготовления к празднованию Песаха. В течение недели верующие будут отмечать праздника, знаменующий исход евреев из Египта под предводительством Моисея. В частности, в Иерусалиме раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович вместе с помощниками из "Фонда наследия Стены плача" приступил к извлечению множества записок. Послания, оставленные ранее верующими между камнями, будут убраны, чтобы освободить место для новых.
Как рассказывает израильская газета Vesty, сотни тысяч бумажных записок были аккуратно извлечены. Отмечается, что много просьб к Богу, молитв и благодарностей, выраженных верующими, поступает в канцелярию раввина Стены Плача и на ее портал. После этого раввины и их вкладывали между трещинами камней Стены.
Церемонию проводят дважды раза в год - перед Песахом и незадолго до еврейского Нового года. По мнению верующих, эти записки обладают особой значимостью, поэтому после извлечения собранные их захоронят на ближайшем кладбище вместе с религиозными книгами, которые были признаны обветшавшими.
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