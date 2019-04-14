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На Кипре в результате аварии на аттракционе серьезно пострадали мать с ребенком из России
14.4.2019 22:58
Фото: vestnikkavkaza.net
ЧП случилось в луна-парке Paliatso, который располагается на территории популярного курорта Айя-Напа.
По данным местных СМИ, россияне катались на карусели и врезались в столб.
44-летняя россиянка и ее семилетний сын с серьезными травмами были экстренно госпитализированы после того, как сиденье карусели врезалось в столб. Врачи диагностировали у мальчика открытый перелом ступни, а у его мамы – сломана рука, травмировано колено и черепно-мозговая травма.
Пострадавших сначала доставили в частную клинику в Айя-Напе. Как только стало понятно, что повреждения требуют более квалифицированной помощи, россиян перевели в больницу в Лимассоле. Отмечается, что ребенку грозила ампутация ступни, однако медикам удалось приложить максимум усилий и спасти ему ногу. Администрация развлекательного парка полностью оплатила расходы по оказанию врачебной помощи.
Полиция по факту случившегося проводит расследование.
В администрации парка подчеркнули, что все аттракционы у них регулярно проверяют на безопасность. предположительно, причиной ЧП мог стать "человеческий фактор".
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