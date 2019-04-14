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В Мордовии из проезжавшей машины застрелили подростка
14.4.2019 21:18
Фото: smi2.net
Юноша скончался на месте от огнестрельного ранения.
По факту гибели подростка уже возбудили уголовное дело. Установлено, что школьника смертельно ранили из проезжающей машины.
Как заявили представители СК СКР по Мордовии, трагедия случилась в окрестностях населенного пункта Марьяновка (Большеберезниковский район). Тело 15-летнего подростка обнаружили на окраине лесополосы. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.
В момент ЧП рядом с погибшим находилась его несовершеннолетняя приятельница. По словам девушки, мимо них проезжал автомобиль и она услышала хлопок. Сразу после этого ее знакомый упал, а она начала звонить в экстренные службы. К моменту прибытия медиков подросток уже скончался.
Обстоятельства гибели юноши устанавливаются в рамках расследования уголовного дела, на месте происшествия продолжают работу оперативные сотрудники в криминалисты, подчеркнули в ведомстве.
Пока сведений о том, кто и зачем мог совершить убийство, из официальных источников не поступало.
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