Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии из-за старения населения исчезает искусство культивации жемчуга

14.4.2019 19:16

Фото: bambooclub.ru



Технология была изобретена еще в конце 19 века.



По данным Agence France-Presse, на сегодняшний день число владеющих этим методом специалистов уменьшилось более чем в пять раз в сравнении с 1960-х годами.



Автором технологии является житель центральной Японии Кокити Микимото. В 1893 году он поделился способом искусственного получения жемчуга, когда в устрицы внедряют мелкие песчинки. Около половины моллюсков при этом погибают, однако некоторые из них в результате порождают неотличимые от природных жемчужины.



Методика Микимото, на рубеже 19-20 веков быстро распространившаяся по всей Японии, привела к тому, что выращенные таким образом жемчужины начали пользоваться большой популярностью в Европе.



Многие мастера, оставшиеся на побережье, уже преклонного возраста. При этом им уже некому передавать свои знания - молодежь стремится в большие города. В 1980-е в Японии искусственно выращивали около 77 тонн жемчуга в год, однако на протяжении последних десяти лет показатели ни разу не превысил уровень 20 тонн.



В последнее время достойную конкуренцию Токио представляют перенявшие метод Микимото австралийцы, китайцы и филиппинцы. Однако японцы при этом все еще сохраняют 30% мирового рынка отрасли - качество культивируемого ими искусственного жемчуга остается высочайшим.



Автор: Злата Богатова

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