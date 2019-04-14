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Власти Западной Австралии призывают туристов не угощать кенгуру вредной пищей
14.4.2019 17:10
Фото: vsdn.ru
Бананы, шоколад и другие сладости могут нанести большой вред пищеварительной системе животных, разъясняют специалисты.
Из-за участившихся случаев заболеваний сумчатых власти даже могут ограничить доступ к пляжу Лаки бэй, который находится на расстоянии около 770 км от Перта.
Излюбленное место отдыха для жителей штата и туристов располагается на территории охраняемого национального парка. Учитывая, что обитающие там кенгуру все чаще страдают от запретных лакомств, власти задумались об ограничении доступа к этому пляжу.
Каждый год на побережье залива Лаки съезжаются порядка 200 тысяч отдыхающих. Кенгуру, живущие в парке Кейп-Ле-Гранд, уже привыкли к людям и охотно позируют с туристами для фото. Однако в ответ люди стараются угостить животных, предлагая им опасные продукты.
Как заявили представители департамента охраны природы и сохранения биоразнообразия штата Западная Австралия, серые кенгуру не очень разборчивы в еде. Животные вполне могут съесть практически все, что им предложат туристы, включая печенье, шоколад и зефир. В результате у зверей, не отличающихся большим умом, могут возникнуть серьезные заболевания. Более того, кенгуру могут даже погибнуть, съев кусочек хлеба, к которому испытывают особую любовь, констатируют чиновники.
В департаменте подчеркнули, что есть и другая проблема. Дело в том, что животные, привыкшие к постоянной пище, уже не ждут, а требуют ее от людей, становясь довольно агрессивными. В результате эти "милые создания" могут быть даже опасны, особенно для маленьких детей.
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