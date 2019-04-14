ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Мордовии из проезжавшей машины застрелили подростка
В Мордовии из проезжавшей машины застрелили подростка
Власти Западной Австралии призывают туристов не угощать кенгуру вредной пищей
 Власти Западной Австралии призывают туристов не угощать кенгуру вредной пищей
В Одессу доставили новую партию американских боевых машин Hummer
В Одессу доставили новую партию американских боевых машин Hummer
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Савченко высмеяла вчерашнее выступление Порошенко на стадионе Савченко высмеяла вчерашнее выступление Порошенко на стадионе
Под Тулой опрокинулся экскурсионный автобус с детьми Под Тулой опрокинулся экскурсионный автобус с детьми
Зеленский не явился на дебаты с Порошенко Зеленский не явился на дебаты с Порошенко
В Мордовии из проезжавшей машины застрелили подросткаВ Мордовии из проезжавшей машины застрелили подростка
В Японии из-за старения населения исчезает искусство культивации жемчугаВ Японии из-за старения населения исчезает искусство культивации жемчуга

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (восьмая часть)Нестираемые воспоминания (восьмая часть)
Нестираемые воспоминания (седьмая часть)Нестираемые воспоминания (седьмая часть)
Нестираемые воспоминания (шестая часть)Нестираемые воспоминания (шестая часть)
Пурпурный шарф-началоПурпурный шарф-начало
Нестираемые воспоминания (пятая часть)Нестираемые воспоминания (пятая часть)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Западной Австралии призывают туристов не угощать кенгуру вредной пищей


14.4.2019 17:10
Власти Западной Австралии призывают туристов не угощать кенгуру вредной пищейФото: vsdn.ru

Бананы, шоколад и другие сладости могут нанести большой вред пищеварительной системе животных, разъясняют специалисты.

Из-за участившихся случаев заболеваний сумчатых власти даже могут ограничить доступ к пляжу Лаки бэй, который находится на расстоянии около 770 км от Перта.

Излюбленное место отдыха для жителей штата и туристов располагается на территории охраняемого национального парка. Учитывая, что обитающие там кенгуру все чаще страдают от запретных лакомств, власти задумались об ограничении доступа к этому пляжу.

Каждый год на побережье залива Лаки съезжаются порядка 200 тысяч отдыхающих. Кенгуру, живущие в парке Кейп-Ле-Гранд, уже привыкли к людям и охотно позируют с туристами для фото. Однако в ответ люди стараются угостить животных, предлагая им опасные продукты.

Как заявили представители департамента охраны природы и сохранения биоразнообразия штата Западная Австралия, серые кенгуру не очень разборчивы в еде. Животные вполне могут съесть практически все, что им предложат туристы, включая печенье, шоколад и зефир. В результате у зверей, не отличающихся большим умом, могут возникнуть серьезные заболевания. Более того, кенгуру могут даже погибнуть, съев кусочек хлеба, к которому испытывают особую любовь, констатируют чиновники.

В департаменте подчеркнули, что есть и другая проблема. Дело в том, что животные, привыкшие к постоянной пище, уже не ждут, а требуют ее от людей, становясь довольно агрессивными. В результате эти "милые создания" могут быть даже опасны, особенно для маленьких детей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Власти Западной Австралии призывают туристов не угощать кенгуру вредной пищей Власти Западной Австралии призывают туристов не угощать кенгуру вредной пищей
В Прикамье женщину отправили в колонию за доведение 17-летней дочери до суицида В Прикамье женщину отправили в колонию за доведение 17-летней дочери до суицида
«Союзмультфильм» собирается до конца года выпустить 500 минут анимации«Союзмультфильм» собирается до конца года выпустить 500 минут анимации
В зоопарке Новосибирска впервые принесли потомство кошки Жоффруа В зоопарке Новосибирска впервые принесли потомство кошки Жоффруа
В Благовещенске ребенок попал в реанимацию после нападения собак В Благовещенске ребенок попал в реанимацию после нападения собак

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 848


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru