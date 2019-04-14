Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Западной Австралии призывают туристов не угощать кенгуру вредной пищей

14.4.2019 17:10

Фото: vsdn.ru



Бананы, шоколад и другие сладости могут нанести большой вред пищеварительной системе животных, разъясняют специалисты.



Из-за участившихся случаев заболеваний сумчатых власти даже могут ограничить доступ к пляжу Лаки бэй, который находится на расстоянии около 770 км от Перта.



Излюбленное место отдыха для жителей штата и туристов располагается на территории охраняемого национального парка. Учитывая, что обитающие там кенгуру все чаще страдают от запретных лакомств, власти задумались об ограничении доступа к этому пляжу.



Каждый год на побережье залива Лаки съезжаются порядка 200 тысяч отдыхающих. Кенгуру, живущие в парке Кейп-Ле-Гранд, уже привыкли к людям и охотно позируют с туристами для фото. Однако в ответ люди стараются угостить животных, предлагая им опасные продукты.



Как заявили представители департамента охраны природы и сохранения биоразнообразия штата Западная Австралия, серые кенгуру не очень разборчивы в еде. Животные вполне могут съесть практически все, что им предложат туристы, включая печенье, шоколад и зефир. В результате у зверей, не отличающихся большим умом, могут возникнуть серьезные заболевания. Более того, кенгуру могут даже погибнуть, съев кусочек хлеба, к которому испытывают особую любовь, констатируют чиновники.



В департаменте подчеркнули, что есть и другая проблема. Дело в том, что животные, привыкшие к постоянной пище, уже не ждут, а требуют ее от людей, становясь довольно агрессивными. В результате эти "милые создания" могут быть даже опасны, особенно для маленьких детей.



Автор: Злата Богатова

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