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В зоопарке Новосибирска впервые принесли потомство кошки Жоффруа
14.4.2019 14:47
Фото: cat-park.com
Как сообщает пресс-служба зоопарка, у пары этих редких для нашей страны животных родились двое котят.
Небольшие южноамериканские кошки были привезены в Новосибирск не так давно.
Самку по кличке Вейта доставили в российский зверинец из Франции в 2016 году, спустя пару лет из Чехии прибыл для нее жених.
По словам представителей зоопарка, малыши визуально похожи на своих родителей. Шерсть у котят серая в мелкую черную крапинку. Мать уже начала знакомить их с взрослой едой.
По размерам кошки Жоффруа сравнимы с обычными домашними. Представители этого вида обитают на юге Южной Америки, исключительно к востоку от Анд. Животных можно встретить на территории от Боливии и юга Бразилии до Патагонии.
Обитая в лесах и лесостепях, кошки Жоффруа охотятся на зайцев и грызунов, а также часто ловят рыбу в воде.
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