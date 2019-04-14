Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В зоопарке Новосибирска впервые принесли потомство кошки Жоффруа

14.4.2019 14:47

Фото: cat-park.com



Как сообщает пресс-служба зоопарка, у пары этих редких для нашей страны животных родились двое котят.



Небольшие южноамериканские кошки были привезены в Новосибирск не так давно.



Самку по кличке Вейта доставили в российский зверинец из Франции в 2016 году, спустя пару лет из Чехии прибыл для нее жених.



По словам представителей зоопарка, малыши визуально похожи на своих родителей. Шерсть у котят серая в мелкую черную крапинку. Мать уже начала знакомить их с взрослой едой.



По размерам кошки Жоффруа сравнимы с обычными домашними. Представители этого вида обитают на юге Южной Америки, исключительно к востоку от Анд. Животных можно встретить на территории от Боливии и юга Бразилии до Патагонии.



Обитая в лесах и лесостепях, кошки Жоффруа охотятся на зайцев и грызунов, а также часто ловят рыбу в воде.



Автор: Злата Богатова

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