|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге избили Виталия Милонова
13:51
Фото: vademec.ru
По словам самого депутата, причиной ЧП стал конфликт с сотрудниками спецстоянки для эвакуированных автомобилей.
О подробностях случившегося журналистам рассказали в пресс-службе российского парламентария.
Вечером минувшей субботы, 13 апреля, автомобиль Opel Corsa Виталия Милонова был вывезен на спецстоянку на Турухтанных островах. Прибыв туда вместе с другом, парламентарий обнаружил на эвакуированной машине целый ряд дефектов. Помимо поцарапанного бампера в машине депутата оказалась поврежденной коробка передач, сообщает пресс-служба Милонова.
По мнению парламентария, машина пострадала в результате "неправильных действий сотрудников".
В СМИ уточняется, что потасовка с участием Милонова началась сразу после того, когда депутат попытался напугать оппонентов и достал удостоверение депутата. В ответ старший администратор спецстоянки несколько раз ударил парламентария.
После случившегося Милонов намерен обратиться в правоохранительные органы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|