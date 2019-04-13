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В Парголово убили бизнесмена
13.4.2019 21:01
Фото: novorosinform.org
Следственные органы региона уже возбудили по факту ЧП уголовное дело.
Как передают российские СМИ, преступление было совершено на территории Выборгского района Северной столицы.
По данным пресс-службы ГСУ СКР по Петербургу, в местного предпринимателя стреляли 12 апреля 2019 года. Неизвестный смертельно ранил бизнесмена в поселке Парголово, а потом скрылся.
Раненого мужчину экстренно госпитализировали, но врачи оказались бессильны. Отмечается, что преступник успел выстрелить в свою жертву несколько раз.
Правоохранительные органы приступили к расследованию, в рамках которого уже назначен ряд судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, отметили представители ведомства.
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