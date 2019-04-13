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На севере Афганистана ликвидированы более 10 боевиков
13.4.2019 20:16
Фото: sana.af
Силами безопасности страны на территории северной афганской провинции Фарьяб были ликвидированы не менее одиннадцати боевиков, передает ТАСС. Со ссылкой на военное командование Афганистана отмечается, что речь идет о представителях радикального движения "Талибан" (официально запрещено в России).
После того, как талибы осуществили вооруженное нападение на блокпосты сил безопасности в населенном пункте Хваджа Намоси (уезд Паштун Кот), началась перестрелка. В ходе боестолкновения, зафиксированного в 10:30 по местному времени (09:00 по Москве), были убиты по меньшей мере одиннадцать экстремистов.
Более двадцати нападавших были ранены, заявили представители силовых структур Афганистана.
Никто из военных и мирных жителей в результате ЧП не пострадал.
Ранее стало известно об инциденте в северной провинции Баглан, где боевики атаковали КПП. В перестрелке с талибами погибли восемь силовиков, девять получили ранения. В бою были ликвидированы несколько нападавших, остальные успели скрыться.
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