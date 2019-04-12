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В Киеве у посольства РФ прогремел взрыв
13:45
Фото: livejournal.com
По предварительным данным, ЧП случилось в результате проблем с проложенным под землей высоковольтным кабелем.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщает ТАСС, взрыв около здания посольства Российской Федерации на Украине, которое расположено на Воздухофлотском проспекте Киева, произошел в субботу утром. Со ссылкой на представителей местной полиции уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
Согласно предварительным выводам специалистов, под землей мог взорваться высоковольтный кабель. Причины ЧП, из-за которого была повреждена брусчатка тротуара, выясняются. В пресс-службе полиции украинской полиции отметили, что идет проверка о возможном обесточивании путепровода, уже привлечены сотрудники соответствующих служб.
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