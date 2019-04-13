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СМИ: Анджелина Джоли хотела бы вернуть Брэда Питта
13.4.2019 10:23
Фото: novayagazeta-ug.ru
Актриса специально затягивает бракоразводный процесс, пишут зарубежные СМИ. Оказывается, супруги вполне бы могли оформить развод еще год назад.
Со ссылкой на источники в окружении пары сообщается, что в действительности Анджелина Джоли просто хочет вернуть Брэда Питта.
Как передает The Sun, актриса уже четко выразил свои намерения. Как заявил источник из достаточно близкого окружения звездной пары, Анджелина дала понять Брэду, что настроена на восстановление отношений.
Однако 55-летний актер пока не особо стремится к примирению с бывшей супругой. Питт при этом тратит много сил на то, чтобы ему удалось гармонично выстраивать контакты с Джоли ради детей.
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