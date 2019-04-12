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ФСБ: В Тюмени проходит контртеррористическая операция
12.4.2019 22:42
Фото: livejournal.com
Как передает РИА Новости, в городе введен режим контртеррористической операции (КТО).
Со ссылкой на региональное Управление ФСБ РФ сообщается, что в распоряжении силовиков появились сведения о группе вооруженных боевиков.
По данным ведомства, в одном из частных домов города Тюмени может находиться группа вооруженных боевиков. Речь идет о членах официально запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Как заявили представители ФСБ, имеется информация о том, что исламисты намеревались осуществить террористическую атаку в общественном месте.
В настоящий момент силовики проводят действия в рамках КТО на территории Калининского административного округа Тюмени. Представители спецслужб работают в пределах участка, ограниченного улицами Локомотивной, Магнитогорской, Новоселов и Федерации.
Руководит операцией начальник регионального РУ ФСБ РФ.
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