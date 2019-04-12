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В Третьяковской галерее готовятся к открытию выставки Эдварда Мунка В Третьяковской галерее готовятся к открытию выставки Эдварда Мунка

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В Третьяковской галерее готовятся к открытию выставки Эдварда Мунка


12.4.2019 22:22
В Третьяковской галерее готовятся к открытию выставки Эдварда МункаФото: jborder.ru

Предполагается, что экспозиция начнет работу уже в среду, 17 апреля.

О последних приготовлениях в предстоящей выставке сообщает Совет по туризму Норвегии VisitNorway.

Как стало известно, в Третьяковской галерее с 17 апреля начнет работу выставка работ известного норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка, который является автором знаменитой картины "Крик". Экспозиция рассчитана на срок до 14 июля 2019 года.

Посетителям представится возможность увидеть порядка семидесяти живописных и около тридцати графических работ, в том числе, "Крик". В число экспонатов также будут входить раритетные фотоматериалы из коллекции Музея Мунка в Осло.

Выставка разместится на двух этажах Инженерного корпуса и будет включать целый ряд разделов, в частности, "Пейзаж", "Портрет", "Художник и модель". Центром экспозиции, по мнению организаторов, станет цикл произведений "Фриз жизни", который объединяет наиболее значимые творения художника - "Вампир", "Крик", "Поцелуй", "Танец жизни" и ряд других.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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