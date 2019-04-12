Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Назван точный возраст, после которого дети начинают меньше двигаться

12.4.2019 11:43

Фото: navozdyx.ru



Как показали результаты научного исследования, дети начинают терять активность, становясь все более подверженными гиподинамии, после того, как им исполняется семь лет.



К такому выводу пришли финские специалисты из Университета Ювяскюля.



Ученые изучили результаты около тридцати исследований, которые были направлены на определение уровня двигательной активности. Проанализировав сведения о представителях различных возрастных групп, финские специалисты выяснили, что самые низкие показатели продемонстрировали дети, начинающие посещать школу, и подростки. Именно в подростковый период, сообщают эксперты, чаще всего заканчивались регулярные занятия спортом.



По данным специалистов, в семьях, где родители старались поддерживать интерес своих отпрысков к физическим нагрузкам, дети гораздо более чаще сохраняли активность. Те, кто меньше времени проводил у телевизоров, также демонстрировали лучшую спортивную форму.



Исследователи напоминают, что любая физическая активность, даже кратковременная, способна принести огромную пользу организму. Финские ученые подчеркивают, что посвятив нагрузкам несколько минут в день можно развить ум, избавиться от нервозности, понизить артериальное давление, улучшить сон и даже стимулировать процесс превращения сахара, который содержится в крови, в энергию.



Автор: Злата Богатова

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