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Назван точный возраст, после которого дети начинают меньше двигаться
12.4.2019 11:43
Фото: navozdyx.ru
Как показали результаты научного исследования, дети начинают терять активность, становясь все более подверженными гиподинамии, после того, как им исполняется семь лет.
К такому выводу пришли финские специалисты из Университета Ювяскюля.
Ученые изучили результаты около тридцати исследований, которые были направлены на определение уровня двигательной активности. Проанализировав сведения о представителях различных возрастных групп, финские специалисты выяснили, что самые низкие показатели продемонстрировали дети, начинающие посещать школу, и подростки. Именно в подростковый период, сообщают эксперты, чаще всего заканчивались регулярные занятия спортом.
По данным специалистов, в семьях, где родители старались поддерживать интерес своих отпрысков к физическим нагрузкам, дети гораздо более чаще сохраняли активность. Те, кто меньше времени проводил у телевизоров, также демонстрировали лучшую спортивную форму.
Исследователи напоминают, что любая физическая активность, даже кратковременная, способна принести огромную пользу организму. Финские ученые подчеркивают, что посвятив нагрузкам несколько минут в день можно развить ум, избавиться от нервозности, понизить артериальное давление, улучшить сон и даже стимулировать процесс превращения сахара, который содержится в крови, в энергию.
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