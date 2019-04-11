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Под Тулой учительница оскорбляла и била школьника перед одноклассниками
11.4.2019 21:33
Фото: vk.com
Следственные органы Тульской области приступили к проверке по факту публикаций в СМИ об инциденте, который случился в одной из школ города Новомосковска. В материалах рассказывается об издевательствах со стороны педагога.
Как заявила старший помощник главы регионального СУ СКР Анна Киречеева, сведения о факте нанесения телесных повреждений учащемуся одной из школ Новомосковска были выявлены в результате мониторинга СМИ. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
По данным прессы, учительница геометрии школы № 8 кричала на ученика, который стоял у доски перед всем классом. После оскорбительных реплик педагог ударила школьника по спине большой линейкой. Помимо публикаций в СМИ в социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого запечатлен инцидент.
Информацию о ЧП уже подтвердили в Министерстве образования Тульской области. В ведомстве отметили, что начата проверка, которая осуществляется совместно с городским комитетом по образованию. В отношении должностных лиц данного образовательного учреждения позже могут быть приняты меры.
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