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В Воронеже арестован водитель, умышленно совершивший наезд на курсанта МЧС
11.4.2019 13:54
Фото: hibiny.com
Ленинский районный суд города Воронежа удовлетворил ходатайство следствия об аресте водителя Mercedes.
Мужчину подозревают в том, что он умышленно сбил 21-летнего молодого человека, являющегося курсанта МЧС.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов Воронежа, в ближайшее время задержанному будет предъявлено соответствующее обвинение.
ЧП случилось в первый день апреля, когда 21-летний курсант Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия" получил многочисленные травмы, оказавшись под колесами автомобиля Mercedes. ДТП случилось около дома No 231 по улице Краснознаменная
По версии следствия, управлявший иномаркой 45-летний водитель мог совершить наезд специально. После аварии он с места ЧП скрылся, однако был задержан уже на следующий день. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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