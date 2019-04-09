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В Приамурье молодая женщина потеряла руку после попытки покормить медведя
9.4.2019 15:01
Фото: татура.рф
По данным агентства "Интерфакс", местная жительница 1991 года рождения оказалась в реанимации после ЧП, которое случилось вечером минувшего понедельника, 8 апреля, на одной из турбаз региона.
По факту инцидента проводят проверку следственные органы, выясняя все обстоятельства произошедшего.
Как стало известно, женщина, отдыхавшая в пригороде Благовещенска (Амурская область) решила угостить бурого медведя. Животное содержалось в большой клетке на территории туристического лагеря. После того, как женщина просунула руку через прутья решетки, хищник схватил ее и нанес тяжелые травмы.
Уточняется, что вокруг клетки имелось дополнительное ограждение, но туристка смогла добраться до прутьев.
Пострадавшую незамедлительно доставили в областную клиническую больницу. В момент поступления ее состояние оценивалось как тяжелое. Сохранить конечность врачам не удалось из-за поврежденных крупных сосудов. В региональном Минздраве отметили, что пациентка была прооперирована и находится в реанимационном отделении.
К месту ЧП выезжала следственно-оперативная группа. Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
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