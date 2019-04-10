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В Приморье зафиксирован рост популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда
07:29
Фото: tumblr.com
Как рассказали специалисты нацпарка "Земля леопарда", ученые подвели итоги фотомониторинга за прошедший год.
Зоологам пришлось изучить огромный объем данных, в том числе, около миллиона снимков, лишь 10 тысяч из которых содержали изображения редких хищников.
Проанализировав полученные сведения, ученые смогли идентифицировать каждую особь по узорам на шкуре и составили подробный отчет.
Как свидетельствуют данные фотомониторинга, в течение прошлого года в пределах "Земли леопарда" удалось выявить более девяноста взрослых особей дальневосточного леопарда и свыше двадцати котят разного возраста. В результате ученые сделали вывод о долгожданном приросте популяции животных.
Стоит отметить, что в начале 2000-х годов в России насчитывалось только тридцать особей. К 2017 году в нацпарке приводили данные уже о 86 взрослых особях и примерно 20 котятах.
В нацпарке поделились сведениями и о популяции амурских тигров. Ученые насчитали в прошлом году тридцать взрослых особей и девять тигрят. Ситуация по их численности вполне стабильна, учитывая, что этим хищникам необходима большая территория.
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