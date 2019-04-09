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Пробравшаяся на ранчо Трампа китаянка имела устройства для обнаружения скрытых видеокамер
07:04
Фото: novayagazeta-ug.ru
Как передает телевизионный канал CNN, в номере гражданки Китая Чжан Юйцзин было найдено устройство для обнаружения видеокамер.
Напомним, женщина была задержана после того, как ей удалось незаконно попасть на территорию загородного поместья президента США Дональда Трампа.
Со ссылкой на источники в полиции канал передает о том, что в гостиничном номере китаянки во время обыска была найдена специальная аппаратура. Устройства, о которых идет речь, позволяют выявлять местонахождение скрытых видеокамер. В отеле, где останавливалась женщина, правоохранители также обнаружили несколько тысяч долларов наличными, банковские карты на имя китаянки и множество флеш-накопителей и сим-карт.
По мнению прокуратуры, Чжан Юйцзин нельзя выпускать под залог. Окончательное решение по этому вопросу примут на заседании, которое запланировано на 15 апреля.
Напомним, ЧП случилось в конце марта. Китаянка, имевшая при себе сразу два паспорта и флешку с некими вредоносными программами, смогла пробраться на территорию загородного поместья главы Соединенных Штатов. Чжан Юцьзин убедила охранников контрольно-пропускного пункта Мар-а-Даго, что не говорит на английском языке, после чего ее пропустили как родственницу одного из членов закрытого одноименного клуба.
Когда сотрудники службы безопасности задержали китаянку, она уже на прекрасном английском сообщила им о неком друге Чарльзе из КНР. По словам женщины, он велел ей обсудить с кем-либо из родственников американского лидера очень важные вопросы.
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